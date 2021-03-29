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Регион
Опубликовано 29 марта 2021, 20:21
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В России хотят запретить удаление когтей у кошек и собак

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Процедура нелечебная и вредит животным, уверены авторы инициативы.

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому процедура ампутации третьей фаланги пальца и когтей у кошек и собак будет запрещена. Автором предложения стала Мосгордума (МГД), следует из информации в думской базе данных.

Отмечается, что в действующем законе "Об ответственном обращении с животными" не прописаны нормы, ограничивающие возможность проведения на животных хирургических операций и других процедур в нелечебных целях без показаний ветеринаров. К таким относятся онихэктомия (удаление когтей у животных) и тендонэктомия (сложная операция по удалению сухожилия, чтобы животное не могло выпускать когти).

По мнению авторов законопроекта, большинство российских учёных и ветеринаров считают проведение этой операции без показаний недопустимым. Предлагается также запретить пропаганду подобных операций.

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Однако авторы предлагают также обозначить перечень допустимых хирургических вмешательств. Например, процедур по предотвращению обзаведения нежелательным потомством, по оказанию помощи животным в опасном для их жизни состоянии и в иных случаях, предусмотренных законами и нормативными актами.

Ранее Лайф рассказывал, что синим собакам из Дзержинска нашли "работу" в городской мэрии.

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Артур Лапсаков
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