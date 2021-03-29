В России хотят запретить удаление когтей у кошек и собак

Процедура нелечебная и вредит животным, уверены авторы инициативы.

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому процедура ампутации третьей фаланги пальца и когтей у кошек и собак будет запрещена. Автором предложения стала Мосгордума (МГД), следует из информации в думской базе данных.

Отмечается, что в действующем законе "Об ответственном обращении с животными" не прописаны нормы, ограничивающие возможность проведения на животных хирургических операций и других процедур в нелечебных целях без показаний ветеринаров. К таким относятся онихэктомия (удаление когтей у животных) и тендонэктомия (сложная операция по удалению сухожилия, чтобы животное не могло выпускать когти).

По мнению авторов законопроекта, большинство российских учёных и ветеринаров считают проведение этой операции без показаний недопустимым. Предлагается также запретить пропаганду подобных операций.

Однако авторы предлагают также обозначить перечень допустимых хирургических вмешательств. Например, процедур по предотвращению обзаведения нежелательным потомством, по оказанию помощи животным в опасном для их жизни состоянии и в иных случаях, предусмотренных законами и нормативными актами.