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Байден продлил действие санкций, введённых за кибератаки на США

Ограничения касаются в том числе Москвы.

29 марта 2021, 18:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден продлил ещё на год режим чрезвычайного положения и срок действия ряда прежде введённых ограничительных мер за предполагаемые кибератаки на страну. О решении главы США уже известили руководство конгресса.

"Эта существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов", — указано в уведомлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Режим чрезвычайного положения, введённый 1 апреля 2015 года тогдашним президентом Бараком Обамой, будет сохраняться и после 1 апреля 2021 года. Его действие продлено на год.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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