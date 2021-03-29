Байден продлил действие санкций, введённых за кибератаки на США

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден продлил ещё на год режим чрезвычайного положения и срок действия ряда прежде введённых ограничительных мер за предполагаемые кибератаки на страну. О решении главы США уже известили руководство конгресса.

"Эта существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов", — указано в уведомлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Режим чрезвычайного положения, введённый 1 апреля 2015 года тогдашним президентом Бараком Обамой, будет сохраняться и после 1 апреля 2021 года. Его действие продлено на год.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал истерикой от бессилия.

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