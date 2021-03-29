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Памфилова рассказала о желании США "оттоптаться" на российских выборах

Борьба между странами идёт по любому поводу, напомнила председатель ЦИК.

29 марта 2021, 18:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что прошедшие в США выборы скажутся на сентябрьской думской кампании в РФ из-за многочисленных казусов.

"Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединённых Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее... Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, при таком развитии событий Америка наверняка захочет доказать, что российские выборы пройдут хуже, у США возникнет желание "оттоптаться".

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ЦИК ожидает попытки вмешательства в выборы в Госдуму и готова отражать провокации

Глава ЦИК считает, что между странами идёт борьба на всех фронтах: из-за вакцин, газа и в том числе на электоральном уровне.

Ранее Лайф сообщал, что США придумали новую статью уголовного кодекса ради скандала с "русским заговором".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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