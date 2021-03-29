Памфилова рассказала о желании США "оттоптаться" на российских выборах
Борьба между странами идёт по любому поводу, напомнила председатель ЦИК.
Фото © Pexels
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что прошедшие в США выборы скажутся на сентябрьской думской кампании в РФ из-за многочисленных казусов.
"Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединённых Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее... Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
По её словам, при таком развитии событий Америка наверняка захочет доказать, что российские выборы пройдут хуже, у США возникнет желание "оттоптаться".
Глава ЦИК считает, что между странами идёт борьба на всех фронтах: из-за вакцин, газа и в том числе на электоральном уровне.
Ранее Лайф сообщал, что США придумали новую статью уголовного кодекса ради скандала с "русским заговором".
Лента новостей
Выбор редакции
ЦИК ожидает попытки вмешательства в выборы в Госдуму и готова отражать провокации
Депутат Госдумы считает, что УГ помешало кандидату от "Справедливой России" победить на выборах в Якутске
Байден продлил действие санкций, введённых за кибератаки на США
Глава Генштаба Украины оценил вероятность войны с Россией
Многодетные супруги умерли от коронавируса и оставили сиротами сразу 12 детей
Комментариев: 0