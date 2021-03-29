Папа римский направил "доброе и личное" послание Ассанжу
Однако содержание письма не раскрывается.
Фото © ТАСС / DPA / Ameer Al Mohammedaw, ТАСС / PA Images
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в британской тюрьме, получил личное послание от папы римского Франциска. Об этом сообщила экс-юрист информатора и мать двух его детей Стелла Моррис.
"Сегодня утром после тяжёлой ночи Джулиан проснулся от доброго личного послания папы Франциска, которое было доставлено к двери его камеры тюремным священником", — написала Моррис в "Твиттере".
Она не раскрыла содержания послания, лишь поблагодарила многих католиков и христиан, выражающих поддержку их семье.
Напомним, что в Лондоне с начала сентября прошлого года проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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