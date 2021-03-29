Глава Генштаба Украины оценил вероятность войны с Россией

На Украине не видят подготовки России к открытому военному конфликту, однако в Киеве считают, что угроза такая есть. Об этом заявил главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.

"Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснёмся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра её не будет", — сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

Он пояснил, что со стороны России не видны "соответствующие факторы, соответствующие действия" и факторы для такого развития событий.

"Но, конечно, угроза есть. И есть она прежде всего по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", — заявил глава Генштаба ВСУ.

Ранее в МИД РФ предостерегли Киев от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе. Украинскую власть призвали взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям.

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