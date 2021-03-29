Умирал, повторяя слова песни из "Офицеров": вдова Ланового рассказала о последних днях артиста

"Даже умирая, Василий Семёнович продолжал работать. Он знал, что в феврале должен был состояться концерт по случаю 50-летия фильма "Офицеры". Он должен был петь там песню "О героях былых времён". И вот он в больнице всё время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз её пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова", — рассказала Купченко в интервью "Комсомольской правде"