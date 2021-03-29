Умирал, повторяя слова песни из "Офицеров": вдова Ланового рассказала о последних днях артиста
Василий Семёнович, даже будучи очень больным, продолжал готовиться к выступлению на юбилее этого легендарного фильма.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Находясь в больнице, народный артист СССР Василий Лановой занимался голосовыми упражнениями, готовясь к выступлению на 50-летнем юбилее фильма "Офицеры". Об этом рассказала вдова актёра, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
"Даже умирая, Василий Семёнович продолжал работать. Он знал, что в феврале должен был состояться концерт по случаю 50-летия фильма "Офицеры". Он должен был петь там песню "О героях былых времён". И вот он в больнице всё время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз её пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова", — рассказала Купченко в интервью "Комсомольской правде"
Вдова артиста говорит, что из-за спутанности мыслей Лановой сильно нервничал. Из-за этого слова забывались ещё больше, их ему напоминала супруга и персонал больницы.
"И мы пели и пели. Даже нянечка из Таджикистана пела. Когда мы уже уставали, нянечка с акцентом говорила: "Всё — пириривь". С каждым днём Василий Семенович пел всё тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер", — поделилась Купченко.
Напомним, что актёр Василий Лановой умер 28 января. За месяц до этого они вместе с супругой заразились коронавирусом. Артиста перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Соболезнования семье актёра выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссёр и художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас и другие артисты, политики, общественные деятели.
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