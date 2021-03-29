За ночь по Суэцкому каналу решили провести более сотни судов

До девяти утра по московскому времени через Суэцкий канал должны пройти свыше 100 судов. Двигаться они будут и с севера, и с юга. Об этом сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

"Мы работаем над прекращением скопления судов. 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 08:00 (09:00 мск. — Прим. ред.) завтра", — приводит ТАСС слова Рабиа.

Он добавил, что администрацией составлен график для ликвидации образовавшейся пробки с обеих сторон, но это потребует времени. Прохода через Суэцкий канал ожидает более 400 судов, никто не стал искать другой путь.

Напомним, контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

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