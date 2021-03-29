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Категорий: 18

За ночь по Суэцкому каналу решили провести более сотни судов

Но, чтобы полностью устранить очередь, этого будет мало.

29 марта 2021, 19:41
<p>Фото © ТАСС / Suez Canal Authority / Dpa</p>

Фото © ТАСС / Suez Canal Authority / Dpa

До девяти утра по московскому времени через Суэцкий канал должны пройти свыше 100 судов. Двигаться они будут и с севера, и с юга. Об этом сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

"Мы работаем над прекращением скопления судов. 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 08:00 (09:00 мск. — Прим. ред.) завтра", — приводит ТАСС слова Рабиа.

Он добавил, что администрацией составлен график для ликвидации образовавшейся пробки с обеих сторон, но это потребует времени. Прохода через Суэцкий канал ожидает более 400 судов, никто не стал искать другой путь.

Появились первые видео с судном-гигантом, снятым с мели в Суэцком канале

Появились первые видео с судном-гигантом, снятым с мели в Суэцком канале

Напомним, контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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