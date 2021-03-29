Инцидент с перекрытием Суэцкого канала огромным судном назвали случайностью
Через транспортную артерию проходили и более крупные суда, однако удавалось обойтись без ЧП.
Фото © Администрация Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал случайно. С таким заявлением выступил глава администрации канала Усама Рабиа.
Он подчеркнул, что такой сложный инцидент мог произойти как из-за технических проблем, так и из-за так называемого человеческого фактора. Рабиа обратил внимание на тот факт, что регулярно через канал проходят тысячи судов и ранее подобных случаев зафиксировано не было.
"Нынешний инцидент — случайность", — подчеркнул он, добавив, что у администрации Суэцкого канала имеются все ресурсы для пропуска подобных судов. Поэтому запрещать проход через канал аналогичного морского транспорта не планируется.
Рабиа уточнил, что "пробку" из кораблей планируется устранить за три — три с половиной дня, канал будет работать круглосуточно.
Контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию. Навигация возобновилась с 18:00, а до утра вторника планируется пропустить 113 судов через канал в обоих направлениях.
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