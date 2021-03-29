Инцидент с перекрытием Суэцкого канала огромным судном назвали случайностью

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал случайно. С таким заявлением выступил глава администрации канала Усама Рабиа.

Он подчеркнул, что такой сложный инцидент мог произойти как из-за технических проблем, так и из-за так называемого человеческого фактора. Рабиа обратил внимание на тот факт, что регулярно через канал проходят тысячи судов и ранее подобных случаев зафиксировано не было.

"Нынешний инцидент — случайность", — подчеркнул он, добавив, что у администрации Суэцкого канала имеются все ресурсы для пропуска подобных судов. Поэтому запрещать проход через канал аналогичного морского транспорта не планируется.

Рабиа уточнил, что "пробку" из кораблей планируется устранить за три — три с половиной дня, канал будет работать круглосуточно.

Авторы