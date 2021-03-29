Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лидер группы "Старый приятель" умер от инфаркта после ковида

Музыкант некоторое время находился в коме.

29 марта 2021, 21:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/starpriyatel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">starpriyatel</a></p>

Фото © Instagram / starpriyatel

Лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщили представители коллектива в "Инстаграме".

"Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. Но мы можем помочь семье. Давайте сделаем это. Мы вместе... Мы все очень и очень тебя любим, Саша!" — написано на странице группы.

Продюсер и дизайнер Данил Масловский рассказал в "Фейсбуке", что Зарецкий с пятницы, 27 марта, был в коме после перенесённого инфаркта на фоне ковида.

Умирал, повторяя слова песни из "Офицеров": вдова Ланового рассказала о последних днях артиста

Умирал, повторяя слова песни из "Офицеров": вдова Ланового рассказала о последних днях артиста

Ранее сообщалось, что на Украине многодетные супруги умерли от коронавируса и оставили сиротами сразу 12 детей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1