Лидер группы "Старый приятель" умер от инфаркта после ковида
Музыкант некоторое время находился в коме.
Фото © Instagram / starpriyatel
Лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщили представители коллектива в "Инстаграме".
"Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. Но мы можем помочь семье. Давайте сделаем это. Мы вместе... Мы все очень и очень тебя любим, Саша!" — написано на странице группы.
Продюсер и дизайнер Данил Масловский рассказал в "Фейсбуке", что Зарецкий с пятницы, 27 марта, был в коме после перенесённого инфаркта на фоне ковида.
Ранее сообщалось, что на Украине многодетные супруги умерли от коронавируса и оставили сиротами сразу 12 детей.
Выбор редакции
Названы дата и место прощания с утонувшим в Москве-реке экс-басистом "Звуков Му" Липницким
Кардиолог посоветовал ходить на ягодицах для защиты от инфаркта
От 50 рублей до миллиона: как мемы помогают зарабатывать деньги
Опубликовано видео из разрушенных взрывом квартир в Зеленодольске
В СКР назвали основную версию по взрыву в жилом доме в Зеленодольске
Комментариев: 0