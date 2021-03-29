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На Украине не исключили вероятность наступления в Донбассе

Там заверили, что Киев просчитывает любые варианты.

29 марта 2021, 21:18
<p>Руслан Хомчак. Фото © Генеральный штаб ВСУ</p>

Руслан Хомчак. Фото © Генеральный штаб ВСУ

Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Украинская армия должна быть готова, её основная задача — защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести манёвренные действия. И днём, и ночью, и зимой, и летом — при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению... У нас есть опыт ведения войны на востоке Украины", — сказал он в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

Говоря о возможном наступлении, украинский главком отметил, что пока военные готовы к этому "в первую очередь морально". Хомчак уточнил, что при таком развитии событий на юго-востоке страны "погибнет очень много местного гражданского населения".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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