На Украине не исключили вероятность наступления в Донбассе
Там заверили, что Киев просчитывает любые варианты.
Руслан Хомчак. Фото © Генеральный штаб ВСУ
Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
"Украинская армия должна быть готова, её основная задача — защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести манёвренные действия. И днём, и ночью, и зимой, и летом — при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению... У нас есть опыт ведения войны на востоке Украины", — сказал он в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.
Говоря о возможном наступлении, украинский главком отметил, что пока военные готовы к этому "в первую очередь морально". Хомчак уточнил, что при таком развитии событий на юго-востоке страны "погибнет очень много местного гражданского населения".
Ранее на Украине признали, что страна не потянет восстановление Донбасса. В Киеве даже не смогли назвать сумму, которая может потребоваться.
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