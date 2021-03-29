На Украине не исключили вероятность наступления в Донбассе

"Украинская армия должна быть готова, её основная задача — защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести манёвренные действия. И днём, и ночью, и зимой, и летом — при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению... У нас есть опыт ведения войны на востоке Украины", — сказал он в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.