Эпидемиолог дала прогноз, повторится ли весной осенний пик заболеваемости ковидом
Соблюдать санитарные нормы и введённые на время ограничения нужно в любом случае, отмечает специалист.
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В России ещё возможны сезонные колебания заболеваемости коронавирусом, однако резко выраженный пик уже вряд ли будет. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Такие незначительные подъёмы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и CoViD-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", — сказала Пшеничная в интервью РИА "Новости".
По словам эпидемиолога, в вопросе динамики заболеваемости коронавирусом наметился чёткий тренд к снижению. На это повлияли и карантинные меры, и расширение вакцинации, которая позволяет быстрее выработать всеобщий иммунитет.
Эксперт подчёркивает, что, несмотря на снижение объёмов заболеваемости, расслабляться пока рано. Необходимо соблюдать все рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.
"Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", — отметила специалист.
Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за сутки в России выявили 8711 новых случаев коронавируса, умерло 293 пациента, выздоровело — 7280.
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