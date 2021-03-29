Строгие правила: что нельзя делать после вакцинации от коронавируса

После проведения вакцинации некоторые люди чувствуют себя не очень хорошо: могут появиться озноб, головная боль, недомогание, возможно повышение температуры. Место инъекции может болеть, отекать или чесаться.

Среди сделавших прививку есть те, кто жалуется на тошноту, снижение аппетита и увеличение регионарных лимфоузлов.

Чтобы продлить действие вакцины и снизить риск проявления побочных эффектов, необходимо соблюдать несколько правил.

Никакого стресса

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Терапевт Анастасия Сафронова отметила, что иммунитету приходится сложнее после прививки, ведь в организм вводятся вирусы, к которым иммунитет вырабатывает антитела, чтобы защитить человека в случае атаки инфекции. Поэтому любая стрессовая ситуация может стать причиной серьёзных осложнений.

Это касается не только стрессов в общении с другими людьми, которые также негативно влияют на общее состояние. Избегать стоит переохлаждений и перегреваний. Поэтому три-четыре дня до и после вакцинации эксперты не советуют посещать бани, сауны и бассейны, проходить процедуры закаливания.

Место инъекции не рекомендуется мочить в течение трёх дней. Поэтому и от ванны стоит воздержаться.

Правильное питание — да, спорт — нет

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Как ранее писал Лайф, телеведущая и врач Елена Малышева порекомендовала вакцинированным воздерживаться от алкоголя как перед прививкой, так и в течение трёх – пяти дней после неё. Кроме того, на время нужно отказаться от продуктов-аллергенов: копчёностей, сыра с плесенью, шоколада, клубники и цитрусовых. Врач отметила, что из-за их употребления иммунный ответ организма на введённый препарат может оказаться избыточным.

До и после вакцинации на абсолютно законных основаниях можно пропустить несколько тренировок в спортазале и вообще ограничить физические нагрузки, чтобы не перегружать организм.

Специалисты ВОЗ говорят, что в стрессовых ситуациях выработка антител может почти полностью прекратиться. В итоге нужного эффекта от прививки не будет.

Больше витаминов и белков

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Иммунолог Марина Аплетаева рекомендует обратить внимание на уровень витамина D в организме. Если его не хватает, необходимо устранить дефицит. Но назначить применение витамина может только лечащий врач, поскольку самолечение моновитаминными комплексами может навредить пищеварительной и сердечно-сосудистой системам.

Также после прививки необходимо есть продукты с повышенным содержанием белка: мясо, рыбу, яйца. Внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян отметил, что вакцина вводится для выработки специфических антител — белковых структур, поэтому правильные продукты организму необходимы.

Отложить вопрос с детьми

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян в разговоре с телеканалом "Россия 24" отметила, что вред инфекции для организма в тысячу раз выше, чем последствия вакцинации. Однако планировать беременность или проводить процедуру ЭКО лучше через 2–3 месяца после прививки.

По словам Адамян, беременность — фактор риска заболеваемости CoViD-19.

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