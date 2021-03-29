"Деваться было некуда": Отчим убитой под Курском медсестры раскрыл, что врач давно её домогался

В ночь с 26 на 27 марта в Фатежской центральной районной больнице в Курской области 30-летний анестезиолог-реаниматолог Андрей Сурагин, по версии следствия, избил и задушил 21-летнюю медсестру Ирину Ж. Причиной якобы послужила внезапно вспыхнувшая неприязнь, но среди местных жителей ходят слухи о том, что врач был влюблён в молодую коллегу и в ту страшную ночь ещё и изнасиловал её.

Фото © VK, Telegram / "Курский бомонд"

Отчим Ирины Александр тоже рассказал, что Сурагин приставал к Ирине, пишет КП. Но та до последнего "не выносила сор из избы". Утром родители позвонили девушке, чтобы забрать её с ночной смены, но к телефону никто не подошёл. Когда мужчина приехал к больнице, место было оцеплено полицией.

Нашу Иринку нашли мёртвой, просто разорванной в лифте. Врач давно домогался её, но она молчала. Он закрыл её в лифте между этажами, и ей некуда было деваться… Александр, отчим

Фото © VK

Также отчим отметил, что Ирина на отлично училась в школе и вузе. Девушка мечтала поступить в аспирантуру и стать нейрохирургом. "Она никому никогда не принесла вреда. <...> Весь Фатеж плачет", — рассказал убитый горем мужчина.

Фото © VK

Сурагина задержали вечером 28 марта, он написал явку с повинной, сообщают "Курские известия". "Признаю, что по причине моих действий наступила смерть. Но умысла её убивать у меня не было. Прошу принять более мягкую меру пресечения. Частично признаю вину. Мне нет смысла убегать. Прошу дать домашний арест. Обещаю не препятствовать следствию. Осознаю вину", — заявил обвиняемый в суде. По словам свидетелей, 26 марта реаниматолог употреблял алкоголь на работе. Сам врач говорит, что не помнит о том, что произошло. Его арестовали на два месяца.

Авторы