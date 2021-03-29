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Раскрыт весь актёрский состав сериала про Оби-Вана Кеноби из "Звёздных войн"

Главная роль вполне ожидаемо досталась Юэну Макгрегору.

29 марта 2021, 22:56
<p>Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби. Фото © Lucasfilm</p>

Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби. Фото © Lucasfilm

Студия Lucasfilm раскрыла весь актёрский состав сериала про джедая Оби-Вана Кеноби из вселенной "Звёздных войн". Информация об артистах, участвующих в съёмках, опубликована на официальном сайте франшизы.

В главных ролях, как уже было известно ранее, выступят Юэн Макгрегор (исполнитель роли Оби-Вана Кеноби во второй трилогии "Звёздных войн", выходившей с 1991 по 2005 год) и Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер, также известный как Дарт Вейдер).

Возвращение джедая: Юэн Макгрегор снова снимется в "Звёздных войнах"

Возвращение джедая: Юэн Макгрегор снова снимется в "Звёздных войнах"

Кроме них в сериале появятся Кумэйл Нанджиани, известный по сериалу "Силиконовая долина" и фильму "Любовь — болезнь", Мозес Инграм ("Ход королевы"), Джоэл Эдгертон ("Воин"), Бонни Пессе (приёмная мать Люка Скайуокера в "Атаке клонов" и "Мести ситхов"), Индира Варма ("Настоящая комедия"), Руперт Френд ("Молодая Виктория"), Сон Ган ("Перл-Харбор"), О’Ши Джексон — младший ("Голос улиц") и Симона Кесселл ("Фрост против Никсона"), а также режиссёр и актёр Бенни Сафди. Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби должны стартовать в апреле. Планируется, что он выйдет на платформе Disney+.

Ранее Лайф писал, что Юэн Макгрегор планировал отдать жене после развода половину гонораров, которые он получил, снимаясь в "Звёздных войнах".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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