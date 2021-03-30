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Россияне назвали сумму дохода, которая позволила бы им бросить работу

Но нашлись и такие, кто всё равно продолжил бы трудиться.

30 марта 2021, 00:10

Почти каждый пятый трудоспособный россиянин (19%) был бы готов уйти с работы, будь у него определённый безусловный доход — ежемесячная выплата, получаемая "просто так". Таковы результаты исследования, проведённого НПФ Сбербанка, компанией "Сбер Управление активами" и порталом "Рамблер".

Как пишут "Известия", оставить работу большинство таких россиян могли бы при ежемесячном безусловном доходе не менее 100 тысяч рублей. А вот четверти из них не хватило бы и 200 тысяч. Одни хотели бы найти клад, другие получать деньги от государства, третьи — доходы от инвестиций или недвижимости.

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Впрочем, нашлись и те, кто не готов оставлять работу, даже если будет получать деньги просто так, причём их оказалось 50% от общего числа участников опроса. Некоторые предпочли бы трудиться по желанию, без жёсткого графика и посещения офиса. Треть опрошенных признались, что без постоянной работы заскучают, и потому бросать её не хотели бы.

Ну а пока безусловного дохода у россиян нет, можно посчитать зарплату. Ранее были названы регионы России с самым высоким заработком.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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