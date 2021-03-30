Австралия ввела против России санкции из-за Крымского моста

Власти Австралии вслед за Канадой ввели против России санкции, связанные со строительством Крымского моста. Об этом сообщили в австралийском МИДе.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырёх российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив", — говорится в сообщении ведомства.

А накануне подобные санкции ввела Канада. Они коснулись двух российских и украинских физических лиц, а также четырёх предприятий.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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