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Австралия ввела против России санкции из-за Крымского моста

А днём ранее такие ограничения ввела Канада.

30 марта 2021, 00:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Австралии вслед за Канадой ввели против России санкции, связанные со строительством Крымского моста. Об этом сообщили в австралийском МИДе.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырёх российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив", — говорится в сообщении ведомства.

От Николая II до Путина. Как строили Крымский мост

От Николая II до Путина. Как строили Крымский мост

А накануне подобные санкции ввела Канада. Они коснулись двух российских и украинских физических лиц, а также четырёх предприятий.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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