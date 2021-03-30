На северо-востоке Москвы загорелись несколько грузовиков на стоянке — видео

На северо-востоке Москвы загорелись несколько грузовиков на стоянке © LiFE

На северо-востоке Москвы — на Стартовой улице — загорелись несколько грузовиков, которые стоят на открытой площадке у здания шиномонтажа. Видео с места ЧП Лайфу прислали жители находящихся рядом домов.

Как сообщает агентство "Москва", площадь пожара составляет около 200 кв. м. Огонь успел охватить около 20 автомобилей. На месте ЧП работают пожарные и другие экстренные службы.

А в Татарстане ранее сегодня произошёл взрыв в жилом доме. Погиб один человек, несколько пострадали. По предварительным данным, сдетонировал бытовой газ.

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