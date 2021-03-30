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На северо-востоке Москвы загорелись несколько грузовиков на стоянке — видео

На месте ЧП работают экстренные службы, о пострадавших информация не поступала.

30 марта 2021, 01:00

На северо-востоке Москвы загорелись несколько грузовиков на стоянке © LiFE

На северо-востоке Москвы — на Стартовой улице — загорелись несколько грузовиков, которые стоят на открытой площадке у здания шиномонтажа. Видео с места ЧП Лайфу прислали жители находящихся рядом домов.

В Пермском крае мама и две маленькие дочери погибли при пожаре в частном доме

В Пермском крае мама и две маленькие дочери погибли при пожаре в частном доме

Как сообщает агентство "Москва", площадь пожара составляет около 200 кв. м. Огонь успел охватить около 20 автомобилей. На месте ЧП работают пожарные и другие экстренные службы.

А в Татарстане ранее сегодня произошёл взрыв в жилом доме. Погиб один человек, несколько пострадали. По предварительным данным, сдетонировал бытовой газ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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