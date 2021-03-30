Финансист объяснил, когда нужно срочно избавляться от ценных бумаг

Не допустить большого убытка при сделках с ценными бумагами можно при помощи определения уровня цены, при достижении которой позиция автоматически закроется. Такой совет дала финансист Анастасия Тарасова.

При принятии решения по продаже ценных бумаг необходимо учитывать внутренние события в компании. Как пояснила Тарасова в интервью агентству "Прайм", аварии на производстве, изменения в дивидендной политике, регулярная плохая отчётность могут послужить индикатором для продажи бумаги.

При инвестировании в ценные бумаги нужно учитывать и тот фактор, что акции некоторых компаний значительно переоценены. В качестве примера она привела компанию Tesla, показатель P/E которой в ноябре прошлого года составлял 1002,55. то говорит о том, что акции Tesla сильно перекуплены. И сейчас Tesla по-прежнему торгуется с завышенными ставками P/Е. Как следствие, значительно увеличиваются риски: в случае спроса на электрокары можно достичь указанной суммы, а в случае просадки этой ниши можно претерпеть большие убытки.

Ранее стало известно, что компания Telegram собирается привлечь минимум один миллиард долларов через размещение облигаций среди инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. Минимальный чек для участия в размещении составит 50 миллионов долларов, но сумма может быть уменьшена до 10 миллионов долларов.

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