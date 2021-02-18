Telegram решил привлечь $1 миллиард через облигации

Компания Telegram собирается привлечь минимум один миллиард долларов через размещение облигаций среди инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, минимальный чек для участия в размещении составит 50 миллионов долларов, но сумма может быть уменьшена до 10 миллионов долларов. При этом американские инвесторы облигации приобретать не смогут. Ценные бумаги будут выпущены на пять лет. Ежегодно обладатель облигации будет получать купон в размере 7–8% от суммы долга. Также владельцы смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% от стоимости размещения, если компания проведёт первичное публичное предложение акций.