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Telegram решил привлечь $1 миллиард через облигации

Ежегодно обладатель ценных бумаг будет получать купон в размере 7–8% от суммы долга.

18 февраля 2021, 11:26
<p>Фото © Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Компания Telegram собирается привлечь минимум один миллиард долларов через размещение облигаций среди инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, минимальный чек для участия в размещении составит 50 миллионов долларов, но сумма может быть уменьшена до 10 миллионов долларов. При этом американские инвесторы облигации приобретать не смогут. Ценные бумаги будут выпущены на пять лет. Ежегодно обладатель облигации будет получать купон в размере 7–8% от суммы долга. Также владельцы смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% от стоимости размещения, если компания проведёт первичное публичное предложение акций.

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Напомним, основатель "Телеграма" Павел Дуров в декабре объявил о намерении приступить к монетизации мессенджера. Он также анонсировал масштабное обновление "Телеграма".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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