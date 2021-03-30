Названы три региона, где много мелких взяточников
В этом году в стране выросло количество преступлений, связанных с коррупцией.
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Башкирия, Москва и Краснодарский край оказались лидерами среди регионов по мелкому взяточничеству. Такие данные приводит Генпрокуратура РФ по итогам января — февраля этого года.
В ведомстве отметили, что количество коррупционных преступлений в стране за этот срок выросло на 11,8%. Почти половина из них связаны со взятками. В каждом третьем случае размер незаконного вознаграждения не превышал десять тысяч рублей.
Если же брать экономические преступления в целом, то за два месяца этого года их количество выросло только на 1%. Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценён в 65,3 миллиарда рублей.
Пожалуй, самым крупным из последних коррупционных скандалов стало задержание губернатора Пензенской области по подозрению в получении взяток, и не только деньгами. Президент РФ Владимир Путин уже снял Ивана Белозерцева с поста "в связи с утратой доверия".
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