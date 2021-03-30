В СахГУ ввели режим ЧС после гибели двух студентов от удара током в душевой
В общежитиях решили развернуть масштабный ремонт, а учащихся пока разместить в других местах.
Фото © Правительство Сахалинской области
Власти Сахалинской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации в СахГУ, где в душевой два студента погибли от удара током. Как рассказала главе региона Валерию Лимаренко врио ректора Мария Ганченкова, в общежитиях вуза теперь до конца семестра отремонтируют системы электроснабжения. Идут работы по подключению к городским сетям горячего водоснабжения. Если это не получится, обещают установить новые водонагреватели. Студентов пока временно отправили в южносахалинский Дом ветеранов и в общежития областных колледжей.
"Дистанционное обучение будет до тех пор, пока не обеспечим безопасность для проживания в общежитиях. По каждому из них мы определили перечень технических мероприятий. Исправим проблемы, которые уже выявлены. Эксперты продолжают искать нарушения, которые не увидели во время первичного осмотра", — приводит пресс-служба правительства региона слова Ганченковой.
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Лимаренко, в свою очередь, отметил, что случилась страшная трагедия и нужно извлечь уроки. Он подчеркнул, что студенты должны быть в безопасности.
"Понятно, что университет относится к федеральному Министерству науки и высшего образования. Однако я считаю, что помогать в решении его проблем — это наша компетенция, потому что в нём учатся наши дети", — сказал губернатор.
Ранее Лайф сообщал, что после гибели студентов губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить работу электрического оборудования во всех социальных учреждениях региона.
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