Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Может негативно сказаться на коже": диетолог раскритиковала диету Долиной

Некоторым такой режим питания может быть противопоказан из-за проблем со здоровьем.

30 марта 2021, 02:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/larisa.dolina.official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">larisa.dolina.official</a></p>

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Методика похудения от российской певицы Ларисы Долиной может быть вредной. Таким мнением поделилась эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Ранее в беседе с Лерой Кудрявцевой артистка призналась, что она несколько лет сидела на "кефире", но не получила желаемого результата. Однако отказавшись от фруктов и ягод и введя в свой рацион мясо и рыбу, певица смогла похудеть на 21 килограмм.

"В особенностях питания указывается полный отказ от фруктов и ягод. Это может создать дефицит витаминов и микроэлементов в организме, что в свою очередь негативно скажется на состоянии кожи волос, ногтей и зубов, а также на работе внутренних органов",отметила Филиппова в беседе с "Пятым каналом" .

Диетолог подчеркивает, что чрезмерное употребление мяса и рыбы также вредно для организма. Переизбыток белка может быть столь же опасен как и его дефицит. Кроме того, есть вопросы к режиму питания — Долина рассказала о двух приёмах пиши, и последний не позднее 15.00.

"Подобный тип питания многим может не подходить с точки зрения занятости, а также может быть противопоказан по состоянию здоровья. В частности, длительные промежутки голодания могут спровоцировать развитие либо обострение уже имеющихся нарушений в работе желудочно-кишечного тракта", – обращает внимание Филиппова.

Эксперт резюмировала, что слепо следовать примеру артистки – плохая затея. Режим и рацион должны рассчитываться индивидуально, с учётом физиологических особенностей человека. В противном случае есть большие риски нанести диетой большой вред здоровью.

Лариса Долина приоткрыла тайну диеты, благодаря которой теперь выглядит на 35 лет

Лариса Долина приоткрыла тайну диеты, благодаря которой теперь выглядит на 35 лет

В начале марта в сети появились фото похудевшей Ларисы Долиной. Внешний вид артистки изрядно удивил фанатов, которые раз за разом отмечают, что их любимица с возрастом становится лишь моложе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1