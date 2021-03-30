"Может негативно сказаться на коже": диетолог раскритиковала диету Долиной

Методика похудения от российской певицы Ларисы Долиной может быть вредной. Таким мнением поделилась эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Ранее в беседе с Лерой Кудрявцевой артистка призналась, что она несколько лет сидела на "кефире", но не получила желаемого результата. Однако отказавшись от фруктов и ягод и введя в свой рацион мясо и рыбу, певица смогла похудеть на 21 килограмм.

"В особенностях питания указывается полный отказ от фруктов и ягод. Это может создать дефицит витаминов и микроэлементов в организме, что в свою очередь негативно скажется на состоянии кожи волос, ногтей и зубов, а также на работе внутренних органов", – отметила Филиппова в беседе с "Пятым каналом" .

Диетолог подчеркивает, что чрезмерное употребление мяса и рыбы также вредно для организма. Переизбыток белка может быть столь же опасен как и его дефицит. Кроме того, есть вопросы к режиму питания — Долина рассказала о двух приёмах пиши, и последний не позднее 15.00.

"Подобный тип питания многим может не подходить с точки зрения занятости, а также может быть противопоказан по состоянию здоровья. В частности, длительные промежутки голодания могут спровоцировать развитие либо обострение уже имеющихся нарушений в работе желудочно-кишечного тракта", – обращает внимание Филиппова.

Эксперт резюмировала, что слепо следовать примеру артистки – плохая затея. Режим и рацион должны рассчитываться индивидуально, с учётом физиологических особенностей человека. В противном случае есть большие риски нанести диетой большой вред здоровью.

В начале марта в сети появились фото похудевшей Ларисы Долиной. Внешний вид артистки изрядно удивил фанатов, которые раз за разом отмечают, что их любимица с возрастом становится лишь моложе.

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