В трёх российских регионах оказался превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, прививки от этих заболеваний и гриппа сделали почти 86 млн россиян.

В трёх российских регионах зафиксировано превышение эпидемического порога по количеству заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению. Об этом сообщает Роспотребнадзор, не называя субъекты РФ.

"Активность вирусов гриппа в странах Европейского региона по-прежнему остаётся на межэпидемическом уровне. В Российской Федерации на 12-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению был превышен в трёх субъектах", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены среди детей в возрасте 0–2 лет в одном регионе, среди детей 3–6 лет и детей 7–14 лет — также в одном. Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 11 субъектах РФ.

В ведомстве добавили, что в связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ 2020–2021 года привито 85,9 млн человек (59% от численности населения).