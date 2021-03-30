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Выгорел целый автопарк: Лайф публикует видео с уничтоженными пожаром грузовиками в Москве

Площадь возгорания достигла около 400 квадратных метров.

30 марта 2021, 04:22

Выгорел целый автопарк: Лайф публикует видео с уничтоженными пожаром грузовиками в Москве. Видео © LiFE

Около двадцати грузовых автомобилей сгорели минувшей ночью на северо-востоке Москвы — на Стартовой улице. От сообщения о пожаре до его ликвидации понадобилось менее двух часов, однако за это время пламя фактически уничтожило транспорт: от машин остались только металлические основания кузовов. Это видно по кадрам Лайфа с места ночного пожара.

В Пермском крае мама и две маленькие дочери погибли при пожаре в частном доме

В Пермском крае мама и две маленькие дочери погибли при пожаре в частном доме

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 03:13, а в 04:48 пожар уже был ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

А в Татарстане минувшей ночью прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Оказались повреждены квартиры на двух этажах. Один человек погиб, несколько пострадали.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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