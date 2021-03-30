Выгорел целый автопарк: Лайф публикует видео с уничтоженными пожаром грузовиками в Москве

Около двадцати грузовых автомобилей сгорели минувшей ночью на северо-востоке Москвы — на Стартовой улице. От сообщения о пожаре до его ликвидации понадобилось менее двух часов, однако за это время пламя фактически уничтожило транспорт: от машин остались только металлические основания кузовов. Это видно по кадрам Лайфа с места ночного пожара.