Выгорел целый автопарк: Лайф публикует видео с уничтоженными пожаром грузовиками в Москве
Площадь возгорания достигла около 400 квадратных метров.
Выгорел целый автопарк: Лайф публикует видео с уничтоженными пожаром грузовиками в Москве. Видео © LiFE
Около двадцати грузовых автомобилей сгорели минувшей ночью на северо-востоке Москвы — на Стартовой улице. От сообщения о пожаре до его ликвидации понадобилось менее двух часов, однако за это время пламя фактически уничтожило транспорт: от машин остались только металлические основания кузовов. Это видно по кадрам Лайфа с места ночного пожара.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в 03:13, а в 04:48 пожар уже был ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
А в Татарстане минувшей ночью прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Оказались повреждены квартиры на двух этажах. Один человек погиб, несколько пострадали.
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