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Песков усомнился, что идея саммита "пятёрки" СБ ООН ещё на повестке дня

Она мало реализуема при отсутствии желания "как минимум у американцев".

30 марта 2021, 04:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что идея о проведении саммита "пятёрки" Совбеза ООН "вряд ли стоит на повестке дня". Однако российский лидер Владимир Путин готов к ней вернуться, отметил представитель Кремля.

"Сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня. У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема", — сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".

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Также Песков заверил, что Москва не допустит, чтобы США говорили с Россией с позиции силы. Он отметил, что "это исключено".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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