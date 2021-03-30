Песков усомнился, что идея саммита "пятёрки" СБ ООН ещё на повестке дня

"Сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня. У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема", — сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".