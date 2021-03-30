Песков: Об объединении России и Белоруссии речь не ведётся
А вот в интеграционных процессах заинтересованы народы обоих государств, уверен представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Никто не говорит о необходимости объединения Белоруссии и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано", — сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
Песков подчеркнул, что при этом идёт плодотворная работа между двумя государствами в рамках союзного договора. Там прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграционных процессов.
"Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речь не ведётся. Но максимально возможная углублённая интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", — заявил пресс-секретарь президента России.
В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности слияния России и Белоруссии. При этом он говорил о том, что можно выстроить двусторонние отношения так, что они будут прочнее и лучше, чем у некоторых регионов России между собой.
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