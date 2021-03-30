Nike подала в суд на создателей "сатанинских кроссовок", а рэпер-вдохновитель решил отшутиться

Американская компания Nike подала в суд на создателей обуви Satan Shoes "с человеческой кровью". Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным канала, в федеральном иске Nike говорится о нарушении прав на товарный знак против MSCHF Product Studio Inc., которая производила кроссовки на основе силуэта Air Max 97 с "сатанинскими деталями" в рамках сотрудничества с рэпером Lil Nas X.

"Обувь изготовлена без одобрения или разрешения Nike, и бренд никоим образом не связан с этим проектом", — говорится в иске. Компания требует штрафных санкций, так как нарушены права на товарный знак.

Рэпер Lil Nas X не указан в качестве ответчика. В соцсети Twitter он прокомментировал идею о "сатанинских" кроссовках, разместив отрывок из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", на котором один из персонажей говорит: "Я просто шутил... Ребята, вы же знаете, что я просто шутил, верно?"

Обувь представляет собой индивидуализированные кроссовки Nike Air Max 97, которые содержат красные чернила и "одну каплю человеческой крови" в подошве. Было выпущено 666 пар кроссовок, их раскупили в течение одной минуты, а стоимость одной пары составила 1018 долларов США (около 77 тысяч рублей).

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