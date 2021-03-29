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В РПЦ предостерегли создателей "кроссовок Сатаны": Не играйте в прятки с тёмной силой

Российский священник уверен, что за "адской" обувной коллекцией стоят не зловещие сатанисты, а незадачливые рекламщики. Но печальный финал ждёт и тех и других.

29 марта 2021, 16:02
<p>Фото © pstgu.ru, © Twitter / <a href="https://twitter.com/saint" target="_blank" rel="noopener noreferrer">saint</a></p>

Фото © pstgu.ru, © Twitter / saint

Священник РПЦ, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Андрей (Постернак) отреагировал на выпуск в США "кроссовок Сатаны". Вдохновителем "адской" коллекции стал рэпер Lil Nas X. Всего будет выпущено 666 пар, а в материалах подошвы, как утверждают авторы, содержится человеческая кровь.

Американский рэпер выпустил "кроссовки Сатаны"

Американский рэпер выпустил "кроссовки Сатаны"

По мнению собеседника Лайфа, создатели этой обуви не зловещие сатанисты, а незадачливые рекламщики, которые стремятся заработать на самом низменном. Впрочем, исход и для одних, и для других будет несладок.

"Я думаю, что этот рэпер преследует исключительно рекламные цели, хочет подороже продать товар, себя прорекламировать. Я думаю, что он не столько сатанист, сколько дешёвый пиарщик, который не знает, за счёт чего сделать себе деньги и имя. Плата за такие вещи понятна, тут можно только пожалеть этого несчастного товарища", — рассуждает отец Андрей.

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Он отметил, что в данном случае дизайнеры заигрывают не с оккультными символами, а с человеческими страстями, что и является переходом границы между добром и злом.

"Играть с тёмной силой в прятки — это тяжелейший вред для души", — предупредил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф рассказывал, что кроссовки Майкла Джордана с осколками щита в подошве продали за рекордные $615 тысяч.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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