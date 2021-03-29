Экс-участница "Пацанок" отказала знакомому с Tinder в сексе и лишилась айфона

Бывшая участница телешоу "Пацанки" и "Званый ужин" Яна Лукьянова стала жертвой ограбления сразу после того, как её чуть не изнасиловали. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что 29-летняя девушка, которая ранее заявляла, что в кавалере важна не внешность, а финансовое состояние, познакомилась с молодым человеком Алексеем в приложении "Тиндер". Между ними появилась симпатия, и после непродолжительной переписки мужчина пригласил Яну в гости.

На предложение девушка ответила согласием. Дома у Алексея молодые люди выпивали алкоголь, и в определённый момент мужчина стал распускать руки и склонять девушку к сексу. Яна не подпускала кавалера близко, отмахиваясь и пытаясь спасти ситуацию шутками, однако Алексей продолжил приставать.

В итоге девушка твёрдо отказала мужчине, из-за чего он вышел из себя, стал кричать, вести себя агрессивно и выгонять бывшую "пацанку" из квартиры. Собрав вещи, Лукьянова выбежала на улицу, но Алексей последовал за ней. Увидев, что девушка кому-то звонит, он вырвал у неё из рук телефон iPhone 7 Plus и скрылся в неизвестном направлении.

Лукьянова обратилась в полицию, правоохранители проводят проверку и разыскивают мужчину. Поиск затрудняет тот факт, что девушка не смогла вспомнить точный адрес квартиры злоумышленника.

Ранее Лайф рассказывал о другой экс-участнице "Пацанок" Диане Субботиной, которую поймали с наркотиками. Она "спалилась" перед полицейскими из-за белого носа, который начала усердно вытирать, когда правоохранители тормознули автомобиль.

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