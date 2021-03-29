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Скрывшийся от правосудия мафиози вёл тихую жизнь в Доминикане, но попался из-за YouTube-канала с рецептами

Его экстрадировали на родину и будут судить.

29 марта 2021, 15:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мафиози Марк Ферен Клод Биар с 2014 года успешно скрывался от ареста за участие в наркоторговле. Он переехал из Италии в Доминиканскую Республику, где вёл тихую и спокойную жизнь и даже завёл ютуб-канал с рецептами итальянской кухни, однако на нём и попался. Его задержали, а власти страны выдали преступника Италии, сообщает национальная полиция.

Установлено, что Клод Биар участвовал в наркоторговле, организованной в провинции Реджо-Калабрия на юге страны одним из кланов группировки "Ндрангета". После того как его объявили в розыск, мафиози уехал в Коста-Рику, а оттуда перебрался в Доминикану, на курорт Бока-Чика. Там он смешался с местным населением, часть которого составляют итальянцы, и "оставался призраком" для тех, кто его искал. Вместе с супругой он завёл ютуб-канал, где публиковал ролики о блюдах итальянской кухни.

Благодаря этому правоохранители смогли определить местонахождение преступника и задержать его.

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"Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в Интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появлялся без лица", — заметили в полиции.

На прошлой неделе мафиози доставили в Милан, где будут судить.

Ранее Лайф сообщал, что бывшего президента Боливии арестовали по обвинению в терроризме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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