Песков исключил полный запрет иностранных интернет-ресурсов в России

Полного запрета иностранных интернет-сервисов в России не произойдёт. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с изданием "Аргументы и факты".

"Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдём, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно", — отметил он.

По его словам, необходимо найти золотую середину между приоритетом свободы Интернета и его регламентированием. Однако, чем больше людей пользуется Интернетом, тем больше контроля требует эта площадка, добавил Песков.

"И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у Интернета нет границ", — сказал он.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик иностранного интернет-сервиса микроблогов "Твиттера" в связи с тем, что компания отказывалась выполнять требования по удалению контента в соответствии с российским законодательством. В Кремле действия ведомства поддержали и назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должен быть доступ к популярным иностранным ресурсам, однако необходимо следить за тем, чтобы эти ресурсы не нарушали российские законы.

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