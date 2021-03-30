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В правительстве исключили рост цен на молоко из-за экосбора

Новые правила не подразумевают дополнительных денежных затрат, отметили в кабмине.

30 марта 2021, 06:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Правительстве РФ опровергли данные о возможном росте цен на молоко из-за экосбора в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки", — подчеркнули там.

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Отмечается, что с 2022 года производителей действительно обяжут утилизировать весь объём упаковки, который был выпущен на рынок, однако о двойных тарифах на экосбор, о которых сообщалось ранее, речи вовсе не идёт. Сейчас все затраты на утилизацию упаковки от товаров возложены на граждан, однако расширение ответственности производителей изменит ситуацию и облегчит нагрузку на экосистему, считают в правительстве.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что невыполнившие норматив по утилизации упаковки производители должны будут оплачивать экосбор по двойному тарифу, в связи с чем цены на молоко поднимутся на 10–15%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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