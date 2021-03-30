В правительстве исключили рост цен на молоко из-за экосбора
Новые правила не подразумевают дополнительных денежных затрат, отметили в кабмине.
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В Правительстве РФ опровергли данные о возможном росте цен на молоко из-за экосбора в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки", — подчеркнули там.
Отмечается, что с 2022 года производителей действительно обяжут утилизировать весь объём упаковки, который был выпущен на рынок, однако о двойных тарифах на экосбор, о которых сообщалось ранее, речи вовсе не идёт. Сейчас все затраты на утилизацию упаковки от товаров возложены на граждан, однако расширение ответственности производителей изменит ситуацию и облегчит нагрузку на экосистему, считают в правительстве.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что невыполнившие норматив по утилизации упаковки производители должны будут оплачивать экосбор по двойному тарифу, в связи с чем цены на молоко поднимутся на 10–15%.
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