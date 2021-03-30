Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на закупку вакцины "Спутник V"
Кристиан Эстрози также назвал возможные сроки апробации препарата Европейским агентством лекарственных средств.
Фото © AP / ТАСС
Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса "Спутник V" для вакцинации местного населения. Ранее он попросил у властей Франции разрешения на закупку препарата.
"Да, можно сказать, что так. Рассчитываю на то, что вакцина пройдёт апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в июне", — сказал он в эфире телеканала BFM и добавил, что препарат "Спутник V" уже используется в десятках стран.
Ранее Лайф рассказывал, что в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". По мнению обозревателя немецкой газеты, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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