Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на закупку вакцины "Спутник V"

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса "Спутник V" для вакцинации местного населения. Ранее он попросил у властей Франции разрешения на закупку препарата.

"Да, можно сказать, что так. Рассчитываю на то, что вакцина пройдёт апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в июне", — сказал он в эфире телеканала BFM и добавил, что препарат "Спутник V" уже используется в десятках стран.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". По мнению обозревателя немецкой газеты, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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