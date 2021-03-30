Песков объяснил национальными особенностями то, что россияне не спешат делать прививки от ковида
Представитель Кремля выразил надежду, что пример Владимира Путина повлияет на динамику вакцинации.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Прививка от коронавируса, которую сделал себе президент РФ Владимир Путин, должна положительно повлиять на общую динамику вакцинации россиян. Так считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам", — сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".
По его словам, в стране необходимо увеличивать пропаганду вакцинации, объяснять населению безопасность прививки и вместе с тем увеличивать темпы производства препарата. Ведь только путём искусственной и естественной иммунизации можно победить пандемию, подчеркнул Песков.
Напомним, Владимир Путин получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день, а никаких побочных эффектов выявлено не было. Там также решили не раскрывать, какому именно препарату отдал предпочтение президент, отметив, что это знают только он сам и его лечащий врач. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.
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