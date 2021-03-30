Песков объяснил национальными особенностями то, что россияне не спешат делать прививки от ковида

Прививка от коронавируса, которую сделал себе президент РФ Владимир Путин, должна положительно повлиять на общую динамику вакцинации россиян. Так считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам", — сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

По его словам, в стране необходимо увеличивать пропаганду вакцинации, объяснять населению безопасность прививки и вместе с тем увеличивать темпы производства препарата. Ведь только путём искусственной и естественной иммунизации можно победить пандемию, подчеркнул Песков.

Напомним, Владимир Путин получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день, а никаких побочных эффектов выявлено не было. Там также решили не раскрывать, какому именно препарату отдал предпочтение президент, отметив, что это знают только он сам и его лечащий врач. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.

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