Главный дипломат Евросоюза Боррель обвинил Россию и Китай в сближении, чтобы противостоять Западу

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай используют похожий язык, когда говорят о США в частности и Западе в целом.

В своём блоге дипломат упомянул недавнюю поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНР. Тогда министр иностранных дел России вместе с китайским коллегой Ван И заявил о планах укрепить техническую независимость от стран Запада. Также, по словам Борреля, они призвали не вмешиваться в дела Москвы и Пекина. Дипломат считает, что нужно проанализировать, что движет РФ и КНР.

"Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге и Китай явно имеет преимущество", — заявил верховный представитель ЕС.

Боррель добавил, что энергетическая сфера стала одной из главных в отношениях Москвы и Пекина. По его мнению, Россия стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы Евросоюза, но это будет непросто, так как нужны огромные инвестиции. Китай же разрабатывает соглашения со странами Центральной Азии.

"Сближение РФ и КНР основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела", — пишет Боррель.

Ранее президент США Джо Байден выразил намерение сотрудничать с Евросоюзом по России и Китаю. Американский лидер отметил общие с ЕС демократические ценности и крупнейшее торговое и инвестиционное партнёрство.

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