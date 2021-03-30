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Песков раскрыл главные хобби Путина

Глава государства занимается ими в том числе во время перелётов.

30 марта 2021, 07:28
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев </p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Главным хобби Владимира Путина является чтение. Об этом в беседе с изданием "Аргументы и факты" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары", — сказал Песков.

В графике Путина может появиться встреча с Памфиловой

В графике Путина может появиться встреча с Памфиловой

Кроме того, президент также выписывает газеты, которые приходят в Кремль, Ново-Огарёво, а также доставляются на борт его самолёта во время перелётов. Также Путин занимается английским языком и смотрит немецкие и англоязычные телеканалы.

"Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков также рассказал, почему у Владимира Путина до сих пор нет личных соцсетей и откуда он узнаёт о том, что происходит в России и в мире.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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