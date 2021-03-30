Песков раскрыл главные хобби Путина

Главным хобби Владимира Путина является чтение. Об этом в беседе с изданием "Аргументы и факты" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары", — сказал Песков.

Кроме того, президент также выписывает газеты, которые приходят в Кремль, Ново-Огарёво, а также доставляются на борт его самолёта во время перелётов. Также Путин занимается английским языком и смотрит немецкие и англоязычные телеканалы.

"Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков также рассказал, почему у Владимира Путина до сих пор нет личных соцсетей и откуда он узнаёт о том, что происходит в России и в мире.

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