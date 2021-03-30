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"Не хочу думать, что это связано со "Спартаком": Спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли машину

Об этом пострадавший сам рассказал у себя в телеграм-канале.

30 марта 2021, 07:11

Известный спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил, что ночью неизвестные сожгли его машину. Злоумышленники подкинули что-то, в результате чего автомобиль рванул и сгорел.

"Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе, — так комментирует происшествие Егоров. — Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со "Спартаком". Были другие темы, когда говорили: "Куда ты лезешь?" Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, — вы, если вы люди всё-таки, должны понимать, к чему это всё может приводить".

Отметим, что произошло это ночью — около 02:30 часов. Пострадал не только автомобиль журналиста, но и припаркованные рядом с ним машины.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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