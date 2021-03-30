"Не хочу думать, что это связано со "Спартаком": Спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли машину

"Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе, — так комментирует происшествие Егоров. — Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со "Спартаком". Были другие темы, когда говорили: "Куда ты лезешь?" Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, — вы, если вы люди всё-таки, должны понимать, к чему это всё может приводить".