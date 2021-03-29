Широков называл сборную Словакии "колхозом", а они не раз уделывали Россию: как будет теперь?

Если открыть таблицу последних результатов сборной Словакии, то приходишь в лёгкий ужас: ничьи с Кипром и Мальтой — футбольными карликами. Выходит, что бояться будущего соперника не стоит? Быть может, и не зря Роман Широков несколько лет называл их колхозом? Но всё далеко не так.

Провал на Евро-2016 и фиаско в отборе ЧМ-2006

Вообще, давайте термин "карлик" и его футбольную составляющую оставим где-нибудь за пределами этого текста. Словакия играла с крепкими, пусть и не самыми мощными командами. Да и нашей ли сборной не знать, что из себя представляет Мальта! Условных словаков она потрепала будь здоров: 0:2 после первого тайма — увлекающиеся ставками люди плакали и умоляли команду Штефана Тарковича спасти матч и выиграть. Не получилось — 2:2.

История встреч со Словакией у нашей национальной сборной крайне интересная. Девять матчей, в которых было по три победы, ничьи и поражения. Особенно в памяти ещё свежи воспоминания с Евро-2016. Вспомните свои эмоции после того, как мы узнали соперников по группе. Дескать, Англию обыгрывали, но будет очень сложно. Уэльс — как-то закроем Бейла и Рэмзи, а остальные нам ничего не сделают. Словакия? Да обыграем на классе! Как вы помните, пошло всё совсем не так. Гамшик и Вайсс подписали нам смертный приговор — 1:2, но весь ужас был впереди.

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Вспомним квалификацию ЧМ-2006. Да-да, та самая, где было 1:7 от Португалии. Сначала мы на "Динамо" упустили победу на последних минутах, при том что Каряка позволил себе не забить пенальти. А потом был решающий выезд в Братиславу. Там нам нужна была только победа. Она вывела бы нашу сборную в стыковые матчи. Но её не случилось — скучнейшие нули на табло, и именно Словакия поехала играть с Испанией. Мы же остались смотреть мундиаль дома, перед телевизорами.

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Светлые моменты

Конечно, были и таковые. Вспомним наш самый первый матч в истории, который случился в 1994 году. Пусть встреча носила товарищеский характер, но победить в "Лужниках" нашей команде хотелось очень сильно. Тем более незадолго до старта чемпионата мира в США. Тогда итоговую викторию нам принесли голы Пятницкого и Цымбаларя.

Не забудем и отбор на Евро-2012. Матч в Жилине был одним из решающих в борьбе за выход в финальную стадию континентального форума. И нас устраивала именно победа. Игра была сложной, тягучей, хоть и с обилием самых разных моментов. И как же вся страна ликовала, когда Дзагоев на 70-й минуте сумел пробить Яна Муху. Конечно, помог рикошет от Дюрицы, но разве это важно?

Мы на ходу, а что у соперника?

Вернёмся в день сегодняшний. Команда Станислава Черчесова разогналась очень прилично. И после не самого содержательного матча с Мальтой мы выдали куда более приятную игру со Словенией. Но важны не эпитеты и описания, а максимально возможные шесть очков в нашей копилке.

И пусть соперник изранен, пусть уже нет в сборной звёздных Гамшика и Шкртела, зато есть Шкриньяр из "Интера", Лоботка из "Наполи" или же Дуда из "Кёльна". А ещё и старые знакомые — Роберт Мак и Томаш Губочан, которые играли в "Зените". Словаки явно сделают всё, чтобы прервать свой ничейный застой.

— Сложно говорить. Грустно, что набрали только одно очко с соперником вроде Мальты. Мы полностью провалили первый тайм, нелегко было вернуться в игру после этого. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как биться в других матчах. Я очень зол, — говорил после матча с Мальтой Милан Шкриньяр.

Как ни крути, но сборную России ждёт тяжелейшая игра. И "колхоз" сделает всё, чтобы прервать победную поступь команды Черчесова. Битва в Трнаве состоится 30 марта в 21:45 по московскому времени. За событиями игры можно будет наблюдать в прямом эфире "Матч-ТВ".

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