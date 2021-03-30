В Кремле назвали страны, с которыми дружит Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сейчас дружит с Китаем, Индией, государствами на постсоветском пространстве, а также в Латинской Америке и Африке. Ряд европейских стран и большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также являются друзьями России.

"Это всё пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

Официальный представитель Кремля добавил, что страны Латинской Америки и целый ряд европейских проявляют огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Он подчеркнул, что "с Брюсселем дела идут неважно", но двусторонний диалог с членами ЕС продолжается. Также Песков отметил, что у президента РФ Владимира Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения.

"Безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провёл многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения", — сказал он.

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