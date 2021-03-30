Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Суд приговорил члена банды Басаева к 14 годам колонии

Боевика признали виновным по трём статьям УК РФ.

30 марта 2021, 07:20

Фото © ТАСС / Тарусов Константин

Суд приговорил члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова", — говорится в сообщении.

Боевик признан виновным по статьям 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооружённый мятеж") УК РФ.

Последний бой 6-й роты: как 90 десантников отбили атаку двух тысяч боевиков

Последний бой 6-й роты: как 90 десантников отбили атаку двух тысяч боевиков

Ранее в Москве задержали одного из участников нападения на псковских десантников в 2000 году Германа Арбинина.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1