Суд приговорил члена банды Басаева к 14 годам колонии

Суд приговорил члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Ставропольского края Мавлимберди Акбулатова", — говорится в сообщении.

Боевик признан виновным по статьям 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооружённый мятеж") УК РФ.

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