СК: Стрелок из Новых Вешек находится в доме один
Возбуждено дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Посёлок Новые Вешки, где забаррикадировался стрелок. Видео © LIFE
Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в ходе стрельбы в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки.
"По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один. Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета", — говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.
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Как ранее сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стрелял по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. СМИ сообщили о задержании стрелка, однако, по уточнённым данным, он всё ещё "держит оборону", силовики начали штурм дома.
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