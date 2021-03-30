СК: Стрелок из Новых Вешек находится в доме один

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в ходе стрельбы в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки.

"По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один. Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета", — говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.