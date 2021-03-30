Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СК: Стрелок из Новых Вешек находится в доме один

Возбуждено дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

30 марта 2021, 11:57

Посёлок Новые Вешки, где забаррикадировался стрелок. Видео © LIFE

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в ходе стрельбы в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки.

"По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один. Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета", — говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.

Проблемы с законом, ликвидированное ЧОП и оружейный арсенал. Лайф узнал личность мытищинского стрелка

Проблемы с законом, ликвидированное ЧОП и оружейный арсенал. Лайф узнал личность мытищинского стрелка

Как ранее сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стрелял по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. СМИ сообщили о задержании стрелка, однако, по уточнённым данным, он всё ещё "держит оборону", силовики начали штурм дома.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ сообщили о задержании стрелка из Новых Вешек, но он продолжает "держать оборону"

сегодня в 11:21

Проблемы с законом, ликвидированное ЧОП и оружейный арсенал. Лайф узнал личность мытищинского стрелка

сегодня в 11:20

Суд арестовал жителя Уфы, жестоко зарезавшего адвоката в центре города

сегодня в 11:59

Экономисты объяснили, почему россияне стали активно забирать деньги из банков

сегодня в 12:10

Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

сегодня в 12:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1