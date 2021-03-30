Силовики начали штурм коттеджа в Новых Вешках, где забаррикадировался стрелок

Силовики начали штурм коттеджа в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки, где с утра забаррикадировался стрелок и вёл огонь по прохожим и полиции.

Мужчина открыл стрельбу по прохожим и полиции в элитном посёлке в Мытищах — видео с места

По данным источника Лайфа, вооружённый мужчина — 61-летний житель Москвы, он открыл стрельбу, когда к нему нагрянули полицейские. Правоохранители проверяли причастность москвича к незаконному обороту оружия и хотели осмотреть его дом, но мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты.