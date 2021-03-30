Силовики начали штурм коттеджа в Новых Вешках, где забаррикадировался стрелок
Мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты, когда к нему нагрянула полиция.
Фото © LIFE
Силовики начали штурм коттеджа в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки, где с утра забаррикадировался стрелок и вёл огонь по прохожим и полиции.
По данным источника Лайфа, вооружённый мужчина — 61-летний житель Москвы, он открыл стрельбу, когда к нему нагрянули полицейские. Правоохранители проверяли причастность москвича к незаконному обороту оружия и хотели осмотреть его дом, но мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты.
Пострадавших нет, местных жителей просят не выходить на улицу.
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