Песков заявил, что в Европе предлагали вакцинировать иностранцев в России
Такое решение нельзя принимать без согласия оперативного штаба, отметил пресс-секретарь президента.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Представители некоторых стран Европы обращались к Москве с инициативой разрешить иностранцам въезд в Россию для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своего брифинга.
"Были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам и делать здесь прививки. Такие инициативы были. Они были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран. Действительно, сейчас подавляющее большинство стран испытывают проблемы с вакцинами, их не хватает, производители всех стран мира не успевают, и, конечно, у нас абсолютнейший приоритет — удовлетворение всех потребностей россиян", — заявил Песков.
По словам пресс-секретаря, подобный вопрос должны решать в правительственном оперативном штабе. Поскольку, прежде чем принять окончательное решение, президент России Владимир Путин будет ориентироваться на его рекомендации. Но при вакцинации приоритет отдаётся гражданам России.
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