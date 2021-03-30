"Он просто базарная баба": Вяльбе в очередной раз жёстко раскритиковала Губерниева

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в очередной раз жёстко раскритиковала спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Поводом для этого стали его высказывания о показе и организации чемпионата страны по лыжам.

В этом году турнир транслирует в Сети компания "Телеспорт". При этом "Матч ТВ" не показывает лыжный чемпионат России. По мнению Губерниева, соревнования должны идти именно в эфире федерального канала.

"Владельцы прав на чемпионат России по лыжам идут по стопам создателей фильма "Белый снег" (фильм о карьере Елены Вяльбе. — Прим. Лайфа). Их девиз такой: "Нам важно, чтобы о нас никто ничего не знал", — заявил Губерниев в интервью "Матч ТВ".

По словам Вяльбе, высказывания "голоса биатлона" она не читает, никак не комментирует. Сейчас она также не поддерживает с ним общение и не хочет этого делать.

"Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и всё", — заявила Вяльбе в интервью "Телеспорту".

Впрочем, ответ Губерниева не заставил себя долго ждать.

"Ух, Лена Вяльбе!!!!! Совсем ничего не читает, не знает и не комментирует! Ребята, купите даме семечки..." — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Добавим, что сегодня на чемпионате России по лыжам состоялись две гонки. Заезд на 10 километров свободным стилем у женщин выиграла Татьяна Сорина, а дистанцию 15 км у мужчин быстрее всех преодолел Артём Мальцев.

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