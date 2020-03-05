"Ты стукачок". Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова

По информации спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, к биатлонисту Александру Логинову пришли с обысками во время чемпионата мира из-за Александра Тихонова. Якобы именно слова прославленного чемпиона стали причиной повышенного внимания к спортсмену.

— Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок. Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные! — заявил Губерниев.

Сам же Тихонов всё опровергает.

— В этой некрасивой истории с предательством тренера лучшего биатлониста России СБР пытается выйти сухим из воды и руками потерявшего совесть комментатора свалить всё на тех, кто поддерживал Логинова все последние годы, — написал Тихонов.

Напомним, на чемпионате мира итальянская полиция обыскала номера Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. В постановлении уточнялось, что Логинова подозревают в использовании допинга. Президент Союза биатлонистов России рассказал Лайфу, что также одним из оснований для проверки стала чужая аккредитация Касперовича.