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Кремль: Формат переговоров Путина с Макроном и Меркель будет определён позже

Дмитрий Песков отметил, что нет особой разницы, в каком виде пройдёт беседа — видео- или аудиоконференции.

30 марта 2021, 10:39
<p>Фото © ТАСС / Артём Житенев</p>

Фото © ТАСС / Артём Житенев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку переговоров Владимира Путина, лидера Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, отметив, что их формат будет определён позднее.

"Когда мы точно окончательно будем понимать, мы вас проинформируем. Здесь особой разницы нет — видео это или нет. Речь идёт о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном", — сказал Песков журналистам.

В МИД Украины отреагировали на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

В МИД Украины отреагировали на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

Официальный представитель Кремля добавил, что формат переговоров — видео или аудио — это уже второстепенный вопрос.

Напомним, изначально планировалось провести переговоры 29 марта, но кабмин Германии сообщил, что они не состоялись. Причины этого озвучены не были. Также пресс-секретарь президента объяснил, почему на переговоры не позвали президента Украины Владимира Зеленского.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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