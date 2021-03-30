Кремль: Формат переговоров Путина с Макроном и Меркель будет определён позже
Дмитрий Песков отметил, что нет особой разницы, в каком виде пройдёт беседа — видео- или аудиоконференции.
Фото © ТАСС / Артём Житенев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку переговоров Владимира Путина, лидера Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, отметив, что их формат будет определён позднее.
"Когда мы точно окончательно будем понимать, мы вас проинформируем. Здесь особой разницы нет — видео это или нет. Речь идёт о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном", — сказал Песков журналистам.
Официальный представитель Кремля добавил, что формат переговоров — видео или аудио — это уже второстепенный вопрос.
Напомним, изначально планировалось провести переговоры 29 марта, но кабмин Германии сообщил, что они не состоялись. Причины этого озвучены не были. Также пресс-секретарь президента объяснил, почему на переговоры не позвали президента Украины Владимира Зеленского.
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