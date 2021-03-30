Песков назвал бесценным личный пример политиков при вакцинации

"Расцениваем только позитивно. Потому что личный пример — он бесценен, личный пример людей, которые пользуются авторитетом и уважением. Что касается президентов, то каждый госдеятель является ещё и человеком со своими внутренними ориентировками. Лучшим примером является слово президента, который сообщил, как и когда он был вакцинирован", — сказал он журналистам.