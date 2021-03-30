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Песков назвал бесценным личный пример политиков при вакцинации

Представитель Кремля отметил, что каждый госдеятель является ещё и человеком со своими внутренними ориентировками.

30 марта 2021, 10:33
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прививки, сделанные публично политиками, в Кремле оценивают позитивно.

"Расцениваем только позитивно. Потому что личный пример — он бесценен, личный пример людей, которые пользуются авторитетом и уважением. Что касается президентов, то каждый госдеятель является ещё и человеком со своими внутренними ориентировками. Лучшим примером является слово президента, который сообщил, как и когда он был вакцинирован", — сказал он журналистам.

"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса

"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса

Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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