Песков назвал бесценным личный пример политиков при вакцинации
Представитель Кремля отметил, что каждый госдеятель является ещё и человеком со своими внутренними ориентировками.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прививки, сделанные публично политиками, в Кремле оценивают позитивно.
"Расцениваем только позитивно. Потому что личный пример — он бесценен, личный пример людей, которые пользуются авторитетом и уважением. Что касается президентов, то каждый госдеятель является ещё и человеком со своими внутренними ориентировками. Лучшим примером является слово президента, который сообщил, как и когда он был вакцинирован", — сказал он журналистам.
Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные.
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