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Депутат Европарламента напомнил о высокой эффективности "Спутника V"

Также Брис Ортефё задал Еврокомиссии вопрос о согласии или несогласии с позицией еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона о том, что ЕС не нужен российский препарат.

30 марта 2021, 08:53

Фото © ТАСС / ZUMA

Вакцина "Спутник V" является эффективным средством против коронавируса, но непонятны сроки её продвижения в Европейском союзе. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Брис Ортефё в обращении к Еврокомиссии, пишет RT.

Сославшись на февральскую публикацию научного журнала Lancet о почти 92%-й эффективности "Спутника V", Ортефё напомнил о том, что ряд европейских стран уже заключил договоры с Россией о предоставлении вакцины в одностороннем порядке.

"Производственные соглашения были заключены [Россией] с Италией, Францией, Испанией и Германией. Из-за медленных поставок вакцин [например, AstraZeneca], согласованных комиссией, Венгрия, Чешская Республика и Словакия тоже заказали российскую вакцину, использование которой одобрено в 54 странах мира. Канцлер [Ангела] Меркель заявила 19 марта, что Германия будет готова заказать вакцину Sputnik V, если ЕС не разрешит это", — рассказал Ортефё в своём обращении.

Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на закупку вакцины "Спутник V"

Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на закупку вакцины "Спутник V"

Также он отметил недавнее заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона о том, что Евросоюзу не нужна вакцина "Спутник V". В связи с этим Ортефё задал Еврокомиссии вопрос о согласии или несогласии с позицией Бретона. Также депутат поинтересовался, стоит ли ожидать решения Европейского агентства лекарственных средств по "Спутнику V", поскольку Россия подала заявку на регистрацию вакцины в ЕС ещё в феврале.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". По мнению обозревателя немецкой газеты, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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