Депутат Европарламента напомнил о высокой эффективности "Спутника V"
Также Брис Ортефё задал Еврокомиссии вопрос о согласии или несогласии с позицией еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона о том, что ЕС не нужен российский препарат.
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Вакцина "Спутник V" является эффективным средством против коронавируса, но непонятны сроки её продвижения в Европейском союзе. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Брис Ортефё в обращении к Еврокомиссии, пишет RT.
Сославшись на февральскую публикацию научного журнала Lancet о почти 92%-й эффективности "Спутника V", Ортефё напомнил о том, что ряд европейских стран уже заключил договоры с Россией о предоставлении вакцины в одностороннем порядке.
"Производственные соглашения были заключены [Россией] с Италией, Францией, Испанией и Германией. Из-за медленных поставок вакцин [например, AstraZeneca], согласованных комиссией, Венгрия, Чешская Республика и Словакия тоже заказали российскую вакцину, использование которой одобрено в 54 странах мира. Канцлер [Ангела] Меркель заявила 19 марта, что Германия будет готова заказать вакцину Sputnik V, если ЕС не разрешит это", — рассказал Ортефё в своём обращении.
Также он отметил недавнее заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона о том, что Евросоюзу не нужна вакцина "Спутник V". В связи с этим Ортефё задал Еврокомиссии вопрос о согласии или несогласии с позицией Бретона. Также депутат поинтересовался, стоит ли ожидать решения Европейского агентства лекарственных средств по "Спутнику V", поскольку Россия подала заявку на регистрацию вакцины в ЕС ещё в феврале.
Ранее Лайф рассказывал, что в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". По мнению обозревателя немецкой газеты, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.
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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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