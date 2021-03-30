Депутат Европарламента напомнил о высокой эффективности "Спутника V"

Вакцина "Спутник V" является эффективным средством против коронавируса, но непонятны сроки её продвижения в Европейском союзе. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Брис Ортефё в обращении к Еврокомиссии, пишет RT.

Сославшись на февральскую публикацию научного журнала Lancet о почти 92%-й эффективности "Спутника V", Ортефё напомнил о том, что ряд европейских стран уже заключил договоры с Россией о предоставлении вакцины в одностороннем порядке.

"Производственные соглашения были заключены [Россией] с Италией, Францией, Испанией и Германией. Из-за медленных поставок вакцин [например, AstraZeneca], согласованных комиссией, Венгрия, Чешская Республика и Словакия тоже заказали российскую вакцину, использование которой одобрено в 54 странах мира. Канцлер [Ангела] Меркель заявила 19 марта, что Германия будет готова заказать вакцину Sputnik V, если ЕС не разрешит это", — рассказал Ортефё в своём обращении.

Также он отметил недавнее заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона о том, что Евросоюзу не нужна вакцина "Спутник V". В связи с этим Ортефё задал Еврокомиссии вопрос о согласии или несогласии с позицией Бретона. Также депутат поинтересовался, стоит ли ожидать решения Европейского агентства лекарственных средств по "Спутнику V", поскольку Россия подала заявку на регистрацию вакцины в ЕС ещё в феврале.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V". По мнению обозревателя немецкой газеты, в борьбе с пандемией следует использовать любые доступные средства.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы