Осуждённый за взяточничество бывший глава Удмуртии Соловьёв вышел из тюрьмы
Чиновника приговорили к десяти годам и отправили в колонию в прошлом году.
Фото © ТАСС / Закиров Амир
Экс-глава Республики Удмуртия Александр Соловьёв, который был осуждён на десять лет за взяточничество, но позже освобождён от отбывания наказания по состоянию здоровья, сегодня вышел на свободу.
"Да, Александр Соловьёв был сегодня освобождён от отбывания наказания по состоянию здоровья согласно приговору суда", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
Напомним, в 2017 году Соловьёв был отстранён от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия. Чиновника обвинили в получении взяток от строительных компаний, взамен на которые он обещал предпринимателям обеспечить внеочередную оплату работ из регионального бюджета. Суд длился несколько лет, и в результате в октябре прошлого года Соловьёва приговорили к десяти годам лишения свободы и внушительному штрафу в размере 275 миллионов рублей.
Не так давно Александр Соловьёв был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, а некоторые СМИ даже сообщали о смерти экс-чиновника. Впрочем, эту информацию во ФСИН опровергли, а сам Соловьёв ходатайствовал об освобождении.
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