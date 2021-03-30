"Никто мне этого не возместит": Спортивный журналист Дмитрий Егоров рассказал о сожжённом автомобиле
Он отметил, что уже обратился в полицию, но заявление пока не приняли.
Фото © Instagram / edim_sport
Известный спортивный журналист Дмитрий Егоров рассказал, как ему сожгли автомобиль. Он отметил, что злоумышленники не оставили никакого послания.
"Мы сначала думали, что просто она сгорела, может, что-то произошло, хотя 12 часов я к ней вообще не прикасался. Утром приехала оперативная группа, говорят, сейчас приедут пожарные, установят факт <...> По одной из камер видно, как человек подходит, садится назад, потом вперёд — и сразу происходит взрыв. Вот здесь он подходит. Несколько секунд ещё — буквально секунд 10–15. Потом машина загорится и что-то похожее на взрыв", — сказал он на своём ютуб-канале и добавил, что также сгорело десять футбольных мячей.
"Не хочу думать, что это связано со "Спартаком": Спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли машину
Как известно, Егоров является болельщиком московского "Спартака", и нередко его тексты о клубе (в частности с поддержкой увольнения главного тренера команды Массимо Карреры) вызывали критику со стороны поклонников красно-белых.
"Самое забавное, что вообще в последнее время решил больше ничего такого не писать, хотя написано было много. Просто хотел снимать обучающие ролики для детей, но вот такая работа получается <...> Никто ничего не возместит. Не знаю, как это произошло. Страховки нет. Это, конечно, печально", — сказал он.
У себя в "Инстаграме" журналист написал, что полиция пока не приняла его заявления. По мнению Егорова, это "довольно странно, потому что уже нужно что-то делать". Сгорело четыре машины, напомнил журналист.
Ранее на стоянке на северо-востоке загорелось несколько грузовиков. Спустя полтора часа пожар удалось потушить. Лайф публиковал видео с уничтоженными автомобилями.
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